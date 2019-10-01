В Финляндии один человек погиб в результате нападения на студентов училища

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, 10 пострадали в результате нападения неизвестного на студентов профессионального училища в финском городе Куопио во вторник. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

"По информации на текущий момент, пострадавших 10, из них двое пострадали серьезно. Погиб один человек", - говорится в сообщении, уточнив, что предполагаемый преступник также входит в число пострадавших.

Инцидент произошел в профучилище Сало, которое расположено в здании торгового центра Hermann. "Полиция задержала на месте одного человека. В настоящее время здание торгового центра оцеплено", - говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, он является гражданином Финляндии. У него, по словам полицейских, было с собой "холодное оружие и огнестрельное оружие". "Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио", - указали в ведомстве. Ему вменяется покушение на убийство, несколько случаев применения насилия.

По информации газеты Iltalehti, предполагаемый преступник, по свидетельствам очевидцев, пришел в здание профучилища с саблей или мечом в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в преступника стулья.

Издание сообщает, что подозреваемый сам является учащимся этого учреждения.