Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе в Саратовской области

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Три человека погибли на месте, еще один госпитализирован в результате дорожной аварии, которая произошла днем во вторник в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.

"По предварительным данным, в Пугачевском районе на автодороге Пугачев - Клинцовка - Октябрьский столкнулись Opel Astra и Lada Vesta. В результате ДТП водитель Opel и его пассажиры - девушка 1993 года рождения и мужчина 1970 года рождения - погибли, водитель Lada доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что столкновение допустил водитель Opel, причины случившегося устанавливаются.