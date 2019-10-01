СК возбудил дело о взятке при заключении контрактов в "Севастопольском автодоре"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении замначальника и руководителя контрактного отдела "Севастовольского автодора" - госучреждения, которое является основным подрядчиком по ремонту дорог в Севастополе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время им предъявлено обвинение по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении.

"Установлено, что к начальнику контрактного отдела обратился местный житель, представляющий интересы двух индивидуальных предпринимателей, с предложением закупать у них запчасти и щетки для дорожной и спецтехники. После получения этого предложения начальник контрактного отдела вступил с заместителем начальника по правовым вопросам в преступный сговор, направленный на получение взятки в размере 300 тыс. рублей за положительное решение вопроса о заключении контракта", - отметили в ведомстве. Сотрудников "Севатодора" задержали после того, как они получили деньги.

Кроме того, установлен еще один эпизод получения взятки от представителя фирмы за аналогичные действия. Замначальника по правовым вопросам "Севатодора" заключен под стражу, начальник контрактного отдела, который содействовал органам следствия, находится под подпиской о невыезде.