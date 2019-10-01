Финские газеты опубликовали имя подозреваемого в нападении на училище в Куопио

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Финские газеты Helsingin Sanomat и Iltalehti обнародовали имя подозреваемого в нападении во вторник на профессиональное училище в городе Куопио. По их сведениям, полученным от властей, подозреваемого зовут Йоэл Отто Аукусти Марин.

"Имя публикуется еще на стадии, когда он является только подозреваемым, из-за исключительного характера содеянного и общественной значимости этого дела", - пояснили издания. По информации Helsingin Sanomat, соседи по студенческому общежитию описывали его как тихого и закрытого человека.

Ранее сообщалось, что преступник, совершивший нападение, - гражданин Финляндии, родившийся в этой стране. У него, по словам полицейских, было с собой "холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие". Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяется покушение на убийство, несколько случаев применения насилия.

По информации газеты Iltalehti, подозреваемый в нападении сам является учащимся этого учреждения. По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание профучилища с саблей или мечом в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в преступника стулья.

По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Она погибла, 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали. Инцидент произошел в профучилище Сало, которое расположено в здании торгового центра Hermann.