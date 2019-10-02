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В Якутии возбудили дело о хищении из бюджета более 1 млн рублей

По данным следствия, председатель одного из сельхозкооперативов предоставил фиктивные документы на получение субсидии

ТАСС, 2 октября. Сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело после хищения более 1 млн рублей из бюджета под видом субсидий, направленных на развитие сельского хозяйства, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт хищения путем обмана около 1 180 000 рублей из регионального бюджета... возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество)", - говорится в сообщении. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на десять лет

Следствие выяснило, что председатель одного из сельхозкооперативов предоставил фиктивные документы на получение субсидии, на средства которой заявленное в них холодильное оборудование шоковой заморозки не купил.

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