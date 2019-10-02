В Ростове-на-Дону арестовали мужчину, незаконно обналичившего более 500 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские Ростова-на-Дону арестовали подозреваемого в незаконном обороте более 500 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники межрайонного отдела №6 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали 43-летнего ростовчанина, подозреваемого в неправомерном обороте средств и платежей. В результате противоправной деятельности было обналичено более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он направлял на счета фирм определенную сумму, после чего обналичивал денежные средства и передавал юридическим лицам, а процент от сделки присваивал себе. При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств"). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.