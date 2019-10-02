В Саратовской области задержали двух полицейских, до смерти избивших мужчину

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. В Саратовской области следователи СК задержали двух сотрудников полиции, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, которое повлекло его смерть. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего"). По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц Вольска задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, надели на него наручники. В служебном автомобиле между задержанным и правоохранителями произошел конфликт. Полицейские отвезли мужчину в район городского кладбища и сильно избили ногами - от полученных травм мужчина умер. Его тело обнаружили в лесополосе, уточнили в СУ СК. Согласно судебно-медицинскому исследованию, гибель 41-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, массивной кровопотери.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Саратовской области, назначено проведение служебной проверки.