В Москве возбудили уголовные дела о намеренном банкротстве комбината в Сокольниках

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уголовные дела о преднамеренном банкротстве и невыплате зарплат возбуждены по материалам прокуратуры в отношении гендиректора московского ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Instagram.

В ведомстве напомнили, что комбинат входит в холдинг предприятий ООО Торговый дом "Настюша" и в настоящее время на комбинате есть задолженность по зарплате перед 231 сотрудником. В июле 2019 года в отношении ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Материалы прокурорской проверки по факту совершения генеральным директором общества действий, заключения сделок, повлекших неспособность общества удовлетворить требования кредиторов, направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"). По результатам возбуждено уголовное дело", - сообщила представитель прокуратуры. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ по факту частичной невыплаты зарплаты работникам с января по июль 2019 года.

Ранее Преображенский межрайонный прокурор и заместитель главы управы района встретились с работниками комбината, чтобы выяснить причины задержек зарплаты и разъяснить положения законодательства о банкротстве и полномочия конкурсного управляющего.

Представитель прокуратуры напомнила, что в 2018 году Преображенская прокуратура вносила предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и представление, по постановлениям прокурора компания и ее гендиректор были привлечены к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"), и по материалам прокурорской проверки в отношении гендиректора также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Результаты расследования уголовных дел и погашение задолженности находятся на контроле прокуратуры Москвы.