Российские пограничники задержали в Японском море еще 64 браконьера из КНДР

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на 4 рыболовных шхунах", - отметили в спецслужбе. "Нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения", - добавили в ФСБ.

Всего обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. У браконьеров изъяты морепродукты и орудия лова. Для задержания одной из шхун пограничникам пришлось применить оружие, в результате пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.

"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения", - рассказали в ФСБ. Судно задержано, его экипаж из 21 гражданина КНДР эвакуирован, пожар потушен.

Как сообщалось ранее, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате чего четверо пограничников получили ранения. 20 сентября шхуны вместе с экипажами были доставлены в порт Находка. Всего был задержан 161 гражданин КНДР, среди них есть пострадавшие и один погибший. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").