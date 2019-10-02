Арестант получил более года колонии за нападение на сотрудника "Крестов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил мужчину за нападение и избиение инспектора изолятора в СИЗО "Кресты" к одному году и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен на сумму 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Нападение на сотрудника СИЗО произошло в марте прошлого года. Арестованный Александр Самниев грубо выразился в адрес инспектора изолятора, а затем дважды ударил его, после этого инспектор упал, ударившись головой об пол.

Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном. Самниева осудили по статье 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").

Ранее Самниев был осужден за грабеж - он пытался украсть у женщины сумку с ценным имуществом. За это преступление он осужден на год колонии-поселения, меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО после приговора ему не отменяли.