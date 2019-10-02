Два торговых центра в Волгограде эвакуированы из-за сообщений о минировании

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Посетители и сотрудники двух торговых центров в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда эвакуированы после анонимных сообщений о минировании зданий, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На электронную почту с анонимных адресов поступили сообщения о наличии угроз. Проведена эвакуация людей в двух торговых центрах в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда, все прошло штатно. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас специалисты ведут обследование территорий центров.