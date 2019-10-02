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Поезд насмерть сбил подростка в Краснодаре

Молодой человек переходил пути в неположенном месте, на нем были надеты наушники

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Подросток попал под поезд, переходя пути в неположенном месте, он погиб, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"2 октября 2019 года в 10:12 минут на 1614-м километре в черте города Краснодара электропоездом "Ласточка" с сообщением Ростов - Краснодар был смертельно травмирован несовершеннолетний. 17-летний подросток переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, на нем были надеты наушники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следовали проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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