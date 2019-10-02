Прорыв на теплотрассе оставил без отопления и горячей воды более 10 тыс. жителей Смоленска

ТАСС, 2 октября. Более 40 жилых домов разной этажности в Промышленном районе Смоленска в среду днем остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода. В зоне отключения оказались свыше 10 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Причина аварийного отключения - течь из земли в районе дома №10 по улице Соколовского. В зону отключения попали 43 жилых дома разной этажности с населением свыше 10,3 тыс. человек, в том числе более 2,4 тыс. детей. Также горячей воды и отопления нет в двух детских садах, детской и стоматологической поликлиниках, спортивной школе и школе искусств", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, холодное водоснабжение не нарушено. Аварийные бригады "Смоленской генерации" (филиала ПАО "Квадра") приступили к ремонтным работам.

"Планируется, что подача тепла и горячей воды возобновится сегодня к 21:00 мск", - отметили в пресс-службе.