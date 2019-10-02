Директор интерната в Брянской области получила четыре года колонии за взяточничество

ТАСС, 2 октября. Директор психоневрологического интерната города Трубчевска Брянской области Анна Радчинская в среду решением Советского районного суда приговорена к четырем годам колонии за получение взяток на общую сумму около 400 тыс. рублей. Она получала деньги за заключение договоров на поставку продуктов питания и других товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Советский районный суд Брянска признал Радчинскую виновной в получении взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ей назначено наказание - лишение свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Следователи выявили несколько эпизодов получения Радчинской взяток в период с апреля 2016 года по декабрь 2017 года, их сумма варьировалась от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. "В общей сложности их сумма составила более 388 тыс. рублей. Денежные средства передавались при встречах или переводились на банковскую карту за возможность заключения с фирмами договоров поставки продуктов и других товаров для нужд интерната", - отметили в пресс-службе.

Радчинскую задержали в январе 2019 года, в июле материалы уголовного дела поступили на рассмотрение в Советский районный суд Брянска.

Психоневрологический интернат в Трубчевске работает с 1953 года. На его базе организовано отделение милосердия для стационарного обслуживания престарелых граждан и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию.