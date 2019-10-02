В Оренбуржье возбудили дело против многодетной матери, жестоко обращавшейся с детьми

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские Ясненского городского округа Оренбургской области возбудили уголовное дело в связи с неисполнением многодетной матерью обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних при проведении проверки по месту жительства родителей, состоящих на профилактическом учете, выявлен факт неисполнения 44-летней жительницей села Еленовка своих обязанностей по воспитанию и содержанию трех несовершеннолетних. Группой дознания МО МВД России "Ясненский" возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Женщина воспитывала двоих сыновей 12 и 17 лет, а также восьмилетнюю дочь. Многодетная мать жестоко обращалась с ними, систематически оскорбляла, могла на долгое время оставить одних. Дети жили в антисанитарных условиях, питались нерегулярно.

"Стражи порядка на постоянной основе проводили необходимые профилактические мероприятия с данной гражданкой, но женщина игнорировала все рекомендации", - уточнили в полиции.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.