Следствие просит арестовать замгендиректора "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Александрову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства. Суд также рассмотрит ходатайства об аресте других фигурантов дела - Татьяны Давыдовой и адвокатов Дины Кибец и Александра Сливко. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Александрова Сергей Жорин, его подзащитный считает необоснованными претензии правоохранительных органов.

Авиакомпания "Аэрофлот" сотрудничает со следственными органами в связи с задержанием замгендиректора компании Владимира Александрова. "В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств", - отмечается в сообщении.

Александров был задержан во вторник по делу о мошенничестве, которое расследует Главное следственное управление СК РФ. Также в рамках этого дела была задержана московский адвокат Дина Кибец, которая представляет его интересы в ряде гражданских дел.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. До этого работал в следственных органах Следственного комитета.