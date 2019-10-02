Подача тепла и горячей воды в дома более 10 тыс. жителей Смоленска восстановлена

ТАСС, 2 октября. Аварийные бригады восстановили отопление и горячее водоснабжение в Промышленном районе Смоленска, нарушенное в среду из-за коммунальной аварии в 43 домах, в которых проживают более 10,3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба "Смоленской генерации" - филиала ПАО "Квадра".

"Наши сотрудники завершили ремонт на участке теплосети по улице Соколовского и включили его в работу. <...> Сейчас подачей тепла и горячей воды непосредственно в дома занимаются специалисты МУП "Смоленсктеплосеть" и управляющих компаний", - говорится в сообщении.

Прорыв трубопровода произошел утром 2 октября. В зону отключения, кроме жилого сектора, попали два детских сада, детская и стоматологическая поликлиника, спортивная школа и школа искусств. Подача тепла и горячей воды в социальные учреждения тоже восстановлена.

Аварийная ситуация, по информации пресс-службы, возникла из-за ветхого состояния участка магистрального трубопровода.