В Петербурге сотрудники Военной академии МТО осуждены за махинации с деньгами Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Участников преступной группы, состоящей из военных и гражданских лиц, работавших в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Андрея Васильевича Хрулева в Санкт-Петербурге и коммерческой фирме "Севзаптрейдинг", приговорили к штрафу и лишению свободы на срок от полутора лет условно до трех лет в колонии за махинации с деньгами Министерства обороны РФ. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимыми по делу стали майор Сергей Максимов, старший лейтенант Андрей Зырин, Ирина Зырина, Павел Клименко и Кирилл Летягин.

"Суд признал Зырина, Зырину, Клименко и Летягина виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил им наказание. Зырину - в виде лишения свободы сроком на три года, Клименко - два с половиной года, Летягину - два года в исправительных колониях строгого режима. Зыриной - полтора года условно с испытательным сроком в один год", - говорится в сообщении пресс-службы. Максимова также признали виновным и назначили ему штраф в 200 тыс. рублей, а Зырина лишили воинского звания старшего лейтенанта.

Как удалось установить в ходе расследования, осужденные работали в контрактной службе академии и частной компании "Севзаптрейдинг". По предварительному сговору они обеспечивали победу компании в госзакупках академии и препятствовали участию в конкурсах конкурентов. Таким образом им удалось похитить более 5,3 млн рублей из средств Министерства обороны. Ведомство заявило в суде гражданский иск к осужденным на данную сумму, он был также удовлетворен.