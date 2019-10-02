В редакции газеты "Черновик" следователи изъяли три системных блока после обыска

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи изъяли три системных блока и несколько записных книжек в ходе обыска в редакции дагестанского еженедельника "Черновик", сообщил ТАСС заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

"Только завершился обыск. Переворошили все кабинеты. Изъяли три системных блока, записные книжки. Точно можно будет сказать, когда наведем порядок", - сказал Магомедов, отметив, что это не отразится на работе издания, ближайший номер выйдет в пятницу.

По данным Магомедова, обыски начались в среду около 10 утра. Официальными комментариями от правоохранительных и силовых структур Дагестана о проведенных в издании оперативных мероприятиях ТАСС на данный момент не располагает.

Источник ТАСС в силовых структурах республики сообщил, что обыски связаны с уголовным делом в отношении журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар", мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль.