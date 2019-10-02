Двух адвокатов задержали в Петербурге за мошенничество с подкупом сотрудников СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Двух адвокатов задержали сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге при получении муляжей денег, которые они якобы должны были передать сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ за прекращение уголовного преследования гражданина, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"При передаче муляжа денежных средств на сумму более 4 млн рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту [адвокаты] были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

По данным ведомства, задержанные знали, что в одном из отделов СК РФ в Петербурге расследуется уголовное дело по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности и потребовали с подозреваемого передачи им 10 млн рублей. Эти деньги в дальнейшем они должны были якобы передать сотрудникам СК, которые должны были прекратить уголовное преследование подозреваемого.

Адвокаты состояли в адвокатской палате Санкт-Петербурга. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом расследования дела, один из задержанных является бывшим высокопоставленным сотрудником СК, который после увольнения работал адвокатом.