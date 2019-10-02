В Нью-Йорке дочка дипломата Казахстана тяжело пострадала от нападения питбуля

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. В Нью-Йорке четырехлетняя девочка, дочка сотрудника постоянного представительства Казахстана при ООН, тяжело пострадала от нападения питбуля. Эту информацию подтвердили во вторник корреспонденту ТАСС в консульстве Казахстана в Нью-Йорке.

"Действительно, это происшествие имело место", - сказал собеседник агентства. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в постпредстве Казахстана, инцидент произошел утром в районе Ривердейл, где проживают многие семьи дипломатов и журналистов из стран СНГ. "На девочку четырех лет... дочь советника постпредства РК при ООН Сергея Викторова, напала собака породы питбуль, нанеся рваные раны в области лица и шеи". "В результате инцидента ребенок потерял много крови и был госпитализирован в местную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отбиться от собаки помог сосед, который нанес животному около 20 ударов бейсбольной битой, прежде чем она отпустила ребенка. Инцидент произошел возле дома дипломата, где девочка ожидала, когда ее отвезут в детский сад. "В настоящее время по данному факту полицией ведется расследование, - отметил источник в постпредстве. - Юридический департамент полиции [Нью-Йорка] работает над квалификацией происшествия и решает, есть ли состав для уголовного дела или в рамках гражданской ответственности хозяева животного выплатят пострадавшим штраф", - сказал источник.

Как сообщила корреспонденту ТАСС знакомая семьи Викторовых, девочке сделана операция, ее состояние оценивается как очень тяжелое, она находится в реанимации. "Мы все молимся за нее", - сказала она.

Соседка, проживающая в одном доме с Викторовыми и ставшая непосредственной свидетельницей произошедшего, пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС, что питбуль принадлежит женщине, проживающей в том же доме. "У нее две собаки, она довольно неблагополучная, а собак выпускает во двор, чтобы они гуляли сами. Одна из собак вырвалась и тут же набросилась на ребенка, другая собака убежала. Не исключаю, что животные могли быть голодные", - предположила она. По словам соседки, шериф полиции, который в настоящее время дежурит около дома, сообщил, что напавшую на ребенка собаку отвезли в спецприемник, где ее обследуют на наличие заболеваний, в том числе бешенства. "Шериф при этом заметил, что если собака будет признана здоровой, то ее отдадут обратно хозяйке", - с сожалением добавила соседка. Другую собаку также поймали и в настоящее время она находится в доме у хозяйки.

Семья дипломатов Викторовых - Сергей и Мария - прибыли в Нью-Йорк в служебную командировку недавно, около трех недель назад. Их дочка посещает детский сад при постпредстве РФ при ООН, а старший сын учится в школе при постпредстве РФ.