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NBC: в США сотрудницу полиции приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство темнокожего

Инцидент произошел в сентябре прошлого года:

ТАСС, 3 октября. Сотрудница американской полиции Эмбер Гайгер, которая по ошибке застрелила темнокожего мужчину в Далласе (штат Техас), приговорена в среду к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила телекомпания NBC. Ранее жюри присяжных признало женщину виновной.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года: Гайгер открыла огонь по 26-летнему безоружному афроамериканцу Ботэму Джину и застрелила его. По словам женщины, она возвращалась домой после работы и по ошибке зашла в чужую квартиру, перепутав ее со своей. Приняв находившегося в ней мужчину за злоумышленника, незаконно проникшего в ее жилище, Гайгер выхватила табельный пистолет и выстрелила.

31-летняя Гайгер после этого была арестована, по итогам внутреннего разбирательства уволена из полиции и отдана под суд. После убийства Джина в Далласе проходили акции протеста. В самой масштабной из них приняли участие более 100 человек.

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