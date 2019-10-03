СМИ: "зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

ТАСС, 3 октября. Наиболее тщательно охраняемый район Багдада (так называемая зеленая зона), где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, подвергся ночью в четверг ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, разорвались как минимум два ракетных снаряда. Один из них упал неподалеку от здания турецкого посольства, сообщает телеканал. Вслед за атакой сработали сирены воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на очевидцев также сообщает как минимум об одном взрыве, прогремевшем в "зеленой зоне" Багдада.

В иракской столице уже второй день продолжаются волнения и беспорядки. Ранее сообщалось, что сотни протестующих предприняли попытку прорваться через блокированный подразделениями МВД мост Аль-Джумхурия к "зеленой зоне". Протестующие также перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт Багдада.

Премьер-министр страны Адель Абдель Махди объявил в столице комендантский час, который начинает действовать с 05:00 по местному времени (совпадает с московским).