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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Сахалинской области

Эпицентр находился в 84 км от города Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг днем зафиксировали в Тихом океане рядом с северными Курилами землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 12:39 по камчатскому времени [03:39 мск]. Эпицентр находился в 84 км от города Северо-Курильска (расположен на острове Парамушир - прим. ТАСС). Глубина очага - 58 км", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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РоссияСахалинская область
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