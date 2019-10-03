Землетрясение магнитудой 5 произошло в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг днем зафиксировали в Тихом океане рядом с северными Курилами землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 12:39 по камчатскому времени [03:39 мск]. Эпицентр находился в 84 км от города Северо-Курильска (расположен на острове Парамушир - прим. ТАСС). Глубина очага - 58 км", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.