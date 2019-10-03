Подросток погиб в ДТП под Тулой

ТУЛА, 3 октября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, и еще четверо взрослых получили травмы в результате столкновения в ночь на четверг двух легковых машин на трассе Бородино - Большие Калмыки в Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Информация о ДТП на 4 км автодороги Бородино - Большие Калмыки поступила около 00:18 мск 3 октября. Столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Carens. В результате аварии погибла девочка 2003 года рождения, она была пассажиркой Kia Carens, в этом же автомобиле пострадал водитель и еще один пассажир. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир второй машины", - сказал собеседник агентства. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По предварительным данным, водитель Kia Carens не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В связи с ДТП проводится проверка.