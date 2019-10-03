В Тобольске более ста человек эвакуировали из аварийного дома из-за угрозы его обрушения

ТАСС, 3 сентября. Жителей многоквартирного дома во втором по величине городе Тюменской области - Тобольске - экстренно эвакуировали ночью из-за угрозы обрушения. Дом ранее был признан аварийным, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Все прошло в штатном режиме, без происшествий. Уже в 00:00 мск около 60 квартир - 114 жильцов - были расселены. В настоящее время сотрудниками городской администрации в индивидуальном порядке отрабатываются вопросы временного размещения. Все расходы жильцов за аренду временного жилья, вплоть до их заселения в новые квартиры, мэрия полностью покроет за счет местного бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В городской администрации добавили, что в мае 2018 года дом был включен в региональную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Установленные в аварийном здании датчики отправили на пульт управления экстренных служб данные о "подвижках" здания в начале 17:00 мск. Информацию передали в местную администрацию, где прошло экстренное совещание комиссии по ЧС. На ней было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

По данным пресс-службы, новые квартиры жители получат до конца 2019 года.