{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане подростка подозревают в покушении на убийство отчима

Несовершеннолетний пояснил, что совершил преступление из-за конфликтов с мужчиной

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство 36-летнего отчима. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов поселка Юдино подозреваемый поссорился с отчимом. После этого подросток трижды ранил мужчину в область шеи. Забрав ключи от автомобиля матери, подозреваемый уехал в Марий Эл, где попал в ДТП, позже знакомые отвели его в полицию.

Подросток признал причастность к совершению преступления, отметив, что ранее конфликтовал с отчимом.

Теги
РоссияТатарстан
СК возбудил дело по факту издевательств школьников над сверстником в Москве
Ранее с соцсетях появилось видео, на котором школьники избивают сверстника
Читать полностью