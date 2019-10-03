В Татарстане подростка подозревают в покушении на убийство отчима

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство 36-летнего отчима. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов поселка Юдино подозреваемый поссорился с отчимом. После этого подросток трижды ранил мужчину в область шеи. Забрав ключи от автомобиля матери, подозреваемый уехал в Марий Эл, где попал в ДТП, позже знакомые отвели его в полицию.

Подросток признал причастность к совершению преступления, отметив, что ранее конфликтовал с отчимом.