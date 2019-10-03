Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Трое мужчин погибли в результате возгорания в жилом доме в Марксовском районе Саратовской области в четверг. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В четверг ночью поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Васильевка Марксовского района. В результате пожара погибли три человека: мужчина 1949 года рождения, мужчина 1955 года рождения и еще один мужчина, чья личность устанавливается", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что площадь пожара составила 54 кв. м. На тушение выезжали две единицы техники и четыре человека личного состава.