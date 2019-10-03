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В Оренбурге раскрыли подпольное казино

СК возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали пять человек

ОРЕНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи следственного управления СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело в связи с незаконной организацией и проведением азартных игр. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг.

"Следственным отделом по Северному административному округу Оренбурга следственного управления СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Установлены пять лиц, причастных к совершению указанных преступлений, в возрасте от 24 до 30 лет. Им предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подпольное казино работало с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года на проспекте Дзержинского в Оренбурге. Деятельность заведения пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области.

Одному из обвиняемых на время следствия назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном управлении СКР.

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РоссияОренбургская область
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