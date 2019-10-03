Жителя Бурятии приговорили к году исправительных работ за лесной пожар на 550 га

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Гусиноозерский городской суд признал виновным жителя Бурятии в возникновении лесного пожара на площади 550 га. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Лесной пожар произошел в мае 2019 года общей площадью 551 га, из них около 20 га пройдено верховым пожаром, виновным в его возникновении признан 35-летний уроженец Селенгинского района", - сообщили в ведомстве.

Как установил суд, машина виновника пожара застряла в лесу, он отправился домой пешком, но по дороге развел костер, не соблюдая правила пожарной безопасности. Из-за резкого, порывистого ветра огонь перешел на лесную подстилку и быстро распространился по лесу.

В тушении пожара участвовали более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов, 29 единиц лесопожарной техники. "В условиях сильного порывистого ветра и гористой местности, уже на следующий день пожар был локализован. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 7,6 млн рублей", - отметили в пресс-службе, добавив, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год, сообщили в ведомстве.

Всего, по данным правительства Бурятии, за пожароопасный сезон 2019 года, который продолжался с апреля по октябрь, было зарегистрировано около 600 лесных пожаров общей площадью порядка 270 тыс. га. Основные причины возникновения возгораний - сухие грозы и нарушение правил пожарной безопасности в лесах. По фактам природных пожаров в 2019 году в регионе возбуждено 47 уголовных дел, составлено порядка 3 тыс. административных дел, наложено административных штрафов на сумму около 11 млн рублей.