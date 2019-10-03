Трехлетний мальчик сломал ноги на неисправной карусели в Кирове

КИРОВ, 3 октября. /ТАСС/. Трехлетний мальчик в Кирове сломал ноги и повредил голень во время катания на неисправной карусели, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"В Советском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего мальчика при использовании карусели по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 8 августа в поселке Пижанка. Ребенок катался на неисправной карусели и зацепился за металлический обломок ее руля. В результате у мальчика оказалась повреждена голень и сломаны кости обеих ног. По версии следствия, сотрудники администрации Пижанского городского поселения халатно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей, вовремя не отремонтировав установленную на детской площадке карусель.