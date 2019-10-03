В Саратове сотрудник РЖД подозревается в превышении полномочий

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ОАО "РЖД" в Саратовской области, который подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, сотрудник нанес ущерб компании на сумму 7,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении работника ОАО "РЖД" по статье 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий"), что повлекло материальный ущерб на сумму 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, 31-летний мужчина подписал акты о приеме выполненных работ. При этом объемы работ были существенно завышены, а строительные материалы, указанные в документе, заменены на более дешевые. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.