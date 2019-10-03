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Из корпуса центра детской психиатрии в Москве эвакуировали 150 человек из-за угрозы взрыва

Здание проверят кинологи

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 150 человек эвакуированы из лечебного корпуса Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступила информация об угрозе взрыва по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21А, строение 20. На время проверки из здания эвакуированы 150 человек", - сказал собеседник агентства.

Здание проверят кинологи на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов.

По данному адресу находится лечебный корпус №20 центра детской психиатрии.

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