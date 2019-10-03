В Северной Осетии сотрудник налоговой службы вывел в теневой оборот более 5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудник налоговой службы в Северной Осетии в составе организованной преступной группировки вывел в теневой оборот более 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"В Северной Осетии сотрудниками МВД по республике совместно с УФСБ (по республике) установлена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях", - говорится в сообщении. В ОПГ вошли 42-летний сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, 38-летняя директор ООО, 57-летняя жительница Пригородного района и ряд неустановленных лиц.

Подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, которые выводили в неконтролируемый оборот. Перечисленные денежные средства снимались со счетов и распределялись между участниками криминальной схемы.

Используя данные подконтрольных фирм, злоумышленники проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков, на основании которых с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно были перечислены денежные средства в сумме более 5 млн рублей. Правоохранителями установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по неправомерному обороту средств платежей, совершенному организованной группой. В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.