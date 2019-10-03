CNN: 22 десантника пострадали в США во время прыжков с парашютом

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Двадцать два американских десантника получили травмы в четверг во время прыжков с парашютом около базы Кэмп-Шелби в штате Миссисипи. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя 25-й пехотной дивизии вооруженных сил США Эшли Сэнгстера.

Перед 80 десантниками в составе этой дивизии была поставлена задача совершить учебные прыжки с парашютом с трех военных самолетов в ночное время суток. Часть военнослужащих во время выполнения задания приземлилась за пределами отведенного квадрата и получила травмы различной степени тяжести. 15 десантникам медицинская помощь была оказана на месте, еще семерым потребовалась госпитализация.

В Кэмп-Шелби проводятся десятидневные учения с участием 650 военнослужащих. "Воздушные операции всегда сопряжены с риском. Мы стараемся минимизировать этот риск, насколько это возможно. Все военнослужащие в наличии, наша задача - продолжать учения. Для солдат всегда превыше всего выполнение задания, несмотря на возникающие вызовы", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Facebook пехотной дивизии.

Военные выясняют причины и обстоятельства происшедшего.