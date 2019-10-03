Россиянин признал себя виновным в убийстве родителей в Лондоне

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Гражданин России Сергей Кудрявцев признал себя виновным в совершенном в мае этого года убийстве родителей в Лондоне. Об этом 48-летний мужчина, работавший в прошлом в качестве специалиста по визуальным эффектам над фильмом "Властелин колец" (Lord Of The Rings), заявил во время заседания, прошедшего в четверг в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли.

По информации агентства Press Association, отвечая на вопрос судьи Николаса Хилларда, отдает ли он себе отчет в выдвинутых против него обвинениях в убийстве родителей, Кудрявцев сказал: "Да, я признаю ответственность за это". При этом мужчина, который представлял себя в суде сам, заявил, что отдавал себе отчет в происходящем и, хотя не планировал убийство специально, задумывался об этом за три месяца до того, как это произошло.

"Не могу сказать, что я действительно планировал это. Если вы меня спросили бы за день [до убийства], совершу ли я его, я определенно сказал бы, что нет", - сказал Кудрявцев. "В день, когда я сделал это, я полностью отдавал себе отчет в том, что я делаю", - сообщил мужчина, который наряду с российским обладает также гражданством Новой Зеландии.

По информации агентства, проведенная психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Кудрявцев рассказал, что 20 мая зарезал свою мать, 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву, и отца, 69-летнего Владимира Кудрявцева, из-за ссоры, вызванной вопросам содержания его собаки. Спустя три дня он сам позвонил в полицию и признался в убийстве. Полицейские, прибыв на место преступления, в квартиру Кудрявцевых в районе Северный Кенсингтон, обнаружили тела и арестовали мужчину.

Судья отложил оглашение приговора до 11 октября.