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СМИ: десять человек погибли в результате аварии с 17 автомобилями в Китае

Причиной ДТП на скоростной трассе G36 в провинции Аньхой стала плохая видимость из-за тумана

ШАНХАЙ, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ДТП на скоростной трассе в восточной китайской провинции Аньхой в четверг, еще семеро пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление транспортной полиции города Бэнбу.

Сразу несколько столкновений с участием 17 автомобилей произошли рано утром на одном из участков скоростной трассы G36 (Нанкин - Лоян). Причиной ДТП стала плохая видимость из-за тумана. Согласно данным полиции, девять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер позже в больнице. Семеро получивших травмы в результате ДТП находятся на лечении в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Движение на трассе полностью восстановлено.

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