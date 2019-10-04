Готовившие теракт на Сахалине сторонники ИГ получили по 11 лет строгого режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Приговор двум сторонникам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), планировавшим теракт в Южно-Сахалинске, вступил в законную силу. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Каждый из осужденных получил 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.

Дальневосточный окружной военный суд признал одного из сторонников ИГ - иностранца - виновным в подготовке теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Другой фигурант дела, гражданин России, осужден за пособничество.

О пресечении сторонников ИГ в Южно-Сахалинске стало известно в апреле 2017 года. По данным ведомства, иностранец под влиянием россиянина научился изготавливать взрывчатку и собрал взрывное устройство.