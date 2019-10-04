Третьего за неделю медведя убили в Забайкалье из-за угрозы жителям

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Медведя, бродившего по селу Кука в Читинском районе, застрелили в ночь на 4 октября. Это третий зверь, убитый за неделю из-за угрозы жителям региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Забайкальского края.

"Сотрудники уполномоченных органов в ночь на пятницу застрелили медведя на окраине села Кука. Зверь угрожал местным жителям - они сообщали, что хищник загрыз несколько собак, вламывался в дома", - заявили в пресс-службе.

Село Кука находится в 60 км к юго-западу от Читы, в долине реки Кислый Ключ. В нем живут около 300 человек.

В конце сентября жители Читы стали находить в окрестностях города следы медведей, а 28 сентября полицейские застрелили зверя, бродившего по пригородным дачам. Первого октября хищника убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя.

По оценке регионального Минприроды, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу - чаще всего их привлекают свалки.