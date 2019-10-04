Семь человек задержаны после стрельбы на Кубани

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали семерых человек после стрельбы на заводе "Кубанские деликатесы" в Славянском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в районном отделе МВД.

Ранее вооруженные неизвестные люди напали на завод "Кубанские деликатесы". Глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что три человека госпитализированы, они получили легкие травмы. Захват заложников не производился.

"Задержаны семь человек, принимавших участие в конфликте на территории завода "Кубанские деликатесы", - сказали в районном отделе полиции.

ООО "Кубанские деликатесы" - консервный завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, основан в 2003 году. Это один из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Продукция завода продается в РФ и Казахстане.