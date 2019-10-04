Мужчина пострадал при проведении строительных работ на балконе жилого дома в Новой Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В Новой Мскве мужчина, ремонтировавший балкон, пострадал из-за хлопка газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина применил аэрозоль-пену для запенивания швов на балконе, после этого закурил на балконе и произошел хлопок газа", - сказал источник.

Мужчина получил ожоги рук и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что на Юбилейной улице в Щербинке (Новомосковский административный округ) при проведении технических работ на балконе произошло воспламенение воздушно-газовой смеси. Мужчина получил телесные повреждения и был направлен в медучреждение.

С 1 октября в России вступили в действие новые правила противопожарного режима, запрещающие в том числе использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, они допускают курение на балконах и лоджиях, если оно не создает угрозы пожарной безопасности, в случае же возникновения пожара по вине курильщика его привлекут к ответственности. Одним из первых штраф до 5 тыс. рублей может получить житель Ставропольского края, из-за курения которого накануне произошел пожар на балконе жилого дома в городе Изобильном.