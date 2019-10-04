СК возбудил уголовное дело после перестрелки между сотрудниками ФСИН

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело на сотрудника ОФСИН по региону, который в ходе конфликта выстрелил в грудь своему коллеге, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"Следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") в отношении 33-летнего сотрудника ОФСИН России по республике, который выстрелил в грудь своему коллеге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый, находясь в автомобиле Lada Granta, припаркованном на обочине ФАД "Кавказ", выстрелил из табельного оружия в подошедшего коллегу, ранив его в грудь, и скрылся с места происшествия. Потерпевший доставлен в лечебное учреждение, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следователями-криминалистами произведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжелое.