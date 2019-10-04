Защита обжаловала арест замгендиректора "Аэрофлота" по делу о хищении 250 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Защита заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого по делу о хищении 250 млн рублей, обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

"Защитой подана жалоба на постановление Басманного суда Москвы об избрании Александрову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал защитник.

Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Согласно решению Басманного суда, Александров будет содержаться под стражей до 30 ноября. Помимо него, арестованы еще трое фигурантов дела: адвокаты Дина Кибец и Александра Сливко, а также Татьяна Давыдова. Всем фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пресс-службе "Аэрофлота" от комментариев пока воздержались, отметив, что "компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств".