Нелегальный спиртовой завод ликвидирован в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с судебными приставами и АО "Росспиртпром" ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта в городе Баксане в Кабардино-Балкарии, сообщила в пятницу пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

"Проведены мероприятия по демонтажу нелегальной площадки по производству коньячного спирта в городе Баксане", - говорится в сообщении.

Факт незаконного производства коньячного спирта на незарегистрированном оборудовании был установлен в 2017 году в ходе контрольных мероприятий на территории ООО "Атлантис". После длительных судебных разбирательств организация, которая производила коньячный спирт, была признана виновной и привлечена к ответственности с конфискацией основного технологического оборудования, использовавшегося для незаконного производства.

Оборудование будет утилизировано путем термической и механической резки с последующей реализацией лома черных и цветных металлов, а полученные от их продажи денежные средства направят в бюджет РФ.