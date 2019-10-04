Суд арестовал мужчину, похитившего школьницу в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области арестовал 20-летнего мужчину, который в конце сентября в городе Луга похитил школьницу, угрожая ей ножом, и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следователь территориального отдела СК РФ подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, предъявил ему соответствующее обвинение, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Похищение школьницы произошло 30 сентября на улице в Луге. 20-летний подозреваемый остановил 11-летнюю девочку, которая шла в школу, приставил ей к горлу нож и повел ее в лесной массив. Девочка успела позвонить родителям и сообщить о случившемся. Мужчина удерживал ребенка в лесу вплоть до момента обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов. Его задержали, после чего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ о похищении человека.

Следователи выясняют мотивы преступления и обстоятельства его совершения.