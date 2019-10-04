Мужчина получил условный срок по делу о гибели двух человек на заводе под Владимиром

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Монтажник стройбригады во Владимирской области признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и гибели двоих человек из-за нарушения правил пожарной безопасности. 24-летний мужчина приговорен к условному сроку, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам") и ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении. Суд приговорил мужчину к году и девяти месяцам лишения свободы условно.

Как установил суд, вечером 5 марта 2019 года семь рабочих подрядной строительно-монтажной бригады компании "Спектра" находились в помещении бытовки на территории цеха филиала завода "Русджам" Стеклотара Холдинг". В нарушение элементарных правил пожарной безопасности монтажник, намереваясь закурить, нажал на кнопку на газовой зажигалки. После этого произошел пожар, воспламенились пары растворителя, 10 литров которого хранились в помещении.

Пострадавших в тот же день доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, 32-летний и 22-летний мужчины погибли. Еще двое потерпевших, которые находились в тяжелом состоянии, после лечения выписаны из клиники.

Сам обвиняемый на следствии и в суде не отрицал, что знал о запрете курения в помещениях цеха. Он принес извинения родным погибших.