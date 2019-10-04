Пожар в ресторане в центре Краснодара ликвидирован

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на кровле в ресторане "Бумбараш" на улице Красной в центре Краснодара. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 18:32 мск [объявлена] ликвидация пожара. Была проведена эвакуация 50 человек", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Возгорание в ресторане произошло в пятницу около 17:45 мск. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 150 кв. м, людей из здания эвакуировали сами сотрудники ресторана.