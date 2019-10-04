"Почта России" начала проверку после обнаружения документов клиентов на свалке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной почтовой службы начало проверку после обнаружения документов с личными данными клиентов на одной из мусорных площадок в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как на мусорной площадке валяются документы с символикой "Почты России", содержащие различные личные данные, в том числе книга жалоб и предложений.

"УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает, что документы на видео датированы 2015 годом и являются архивными. В отделении, обслуживающем данный участок, сейчас ведутся ремонтные работы. Документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим эти работы", - сказала представитель регионального отделения "Почты России".

По данным компании, в ходе проверки установят личность сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов. Также меры дисциплинарного взыскания будут применены к почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива.