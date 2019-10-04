СК не стал ужесточать обвинение арестованному за изготовление СВУ подростку

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет объявил об окончании следственных действий и предъявил в окончательной редакции обвинение подростку, арестованному за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в Москве осенью 2018 года. Как сообщил ТАСС в пятницу его адвокат Сергей Ашанин, следствие не стало ужесточать обвинение.

"СК объявил в пятницу об окончании следственных действий, и мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Обвинение осталось прежним. Вину мой подзащитный не признает, от объяснений отказался на основании статьи 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников" - прим. ТАСС)", - сказал защитник.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по статьям. 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе стать и инкриминировались по третьей части. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое - следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы, обе статьи ему стали инкриминироваться по первой части. Решение о смягчении обвинения было принято следователями в середине апреля, после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в социальной сети "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу.

В конце сентября источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что следствие собирается вновь ужесточить обвинение подростку, решается вопрос о предъявлении ему обвинения в приготовлении к совершению теракта (ст. 30, ст. 205 УК РФ). Родственники подростка и его законные представители подтвердили ТАСС намерение следствия ужесточить обвинение и заявили о давлении следователей на обвиняемого "путем шантажа".