СМИ: при перестрелке на северо-востоке Италии погибли двое полицейских

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Два полицейских погибли в результате перестрелки перед зданием квестуры (полицейского участка) в городе Триест на северо-востоке Италии. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.

Еще один человек получил ранения, и, согласно первым сообщениям, это может быть сам стрелявший.

Полиция, оцепившая территорию вокруг места происшествия, выясняет динамику произошедшего, которая пока не совсем ясна. По некоторым свидетельствам, двое мужчин, возможно братья, вошли в здание участка и открыли стрельбу. Полицейские также ответили огнем, началась погоня. Один из злоумышленников предположительно скрылся.

Власти города уже объявили о гражданском трауре по погибшим.